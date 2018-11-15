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Названо самое дешевое блюдо в столовой Госдумы

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Названо самое дешевое блюдо в столовой Госдумы

Москва, 15 ноября. Самое дешевое блюдо в столовой Государственной думы РФ обойдется всего в 10 рублей. За эту сумму покупатель получит французскую гренку.

Ранее депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал фотографию меню в депутатской столовой. По словам парламентария, таким образом он хотел развеять слухи о дешевом питании. Согласно меню, самое дешевое блюдо в столовой Госдумы – «Морковь свежая тертая» за 13 рублей.

Корреспондентам РИА Новости удалось отыскать еще более дешевое блюдо — французскую гренку. За 10 рублей посетитель столовой получит обжаренный ломоть белого батона толщиной около двух сантиметров. Как правило, блюдо появляется в меню в утренние часы.

Пользователи социальных сетей отметили, что цены не такие уж и дешевые, как ранее предполагалось. Самым дорогим блюдом в столовой нижней палаты стало жареное филе судака за 211 рублей.

Автор: Софья Куликова
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