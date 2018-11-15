Донецк, 15 ноября. Украинские силовики перенаправили в Донбасс 36 гаубиц, пушек и реактивных систем залпового огня «Град», сообщил в четверг глава пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, о прибытии артиллерии и «Града» из состава бригадной артиллерийской группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в район населенного пункта Калиново проинформировала разведка ДНР. Безсонов добавил, что 18 гаубиц калибром 152 миллиметра, 12 пушек калибром 100 миллиметров и шесть РСЗО «Град» были размещены на западной окраине поселка.

«Мы обращаемся к международным наблюдателям с требованием зафиксировать наличие запрещенного минскими соглашениями вооружения вблизи линии соприкосновения», — подчеркнул Безсонов.

Он также призвал международных наблюдателей добиться от Киева отвода украинского вооружения на установленные расстояния.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Жертвами вооруженного конфликта за четыре года, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при действующей украинской власти едва ли можно рассчитывать на решение проблемы Донбасса.