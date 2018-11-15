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Нанесут ущерб самой Украине: в СФ предостерегли Киев насчет «мощных санкций» из-за выборов в Донбассе

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Украина самоизолируется: в Совфеде указали Киеву на бессмысленность санкций против Европы

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил ввести санкции против европейцев, которые присутствовали на выборах в Донбассе в качестве наблюдателей.

«Сейчас готовится новый пакет санкций Советом национальной безопасности и обороны. Готовятся предложения и кабинета министров, Службы безопасности… Верховная рада внесла свои предложения.

Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых так называемых выборов на оккупированной территории», — заявил глава СНБО Александр Турчинов.

Украина самоизолируется: в Совфеде указали Киеву на бессмысленность санкций против Европы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал намерения Киева навредить европейским политическим деятелям. По его словам, ограничительные меры против зарубежных чиновников и политиков будут чреваты для Украины. Он отметил — фактически действующий киевский режим занимается самоизоляцией.

«Все это — углубление конфликта и с Россией, и с теми политическими силами в Европе, которые ездят в Крым. И делают это вовсе не для того, чтобы сделать приятное России, а для того, чтобы лучше понять ситуацию и найти пути политического урегулирования», — говорит член верхней палаты парламента.

Украина самоизолируется: в Совфеде указали Киеву на бессмысленность санкций против Европы

Сенатор уверен, что ограничительные меры вредят прежде всего самой Украине.

«Все эти санкции отдаляют урегулирование во всех конфликтных зонах, которые существуют между Россией и Украиной. Это не значит, что мы готовы обсуждать статус Крыма, мы не собираемся это делать. Крым был и есть российский.

Но поскольку есть конфликт вокруг ситуации, люди, которые посещают Крым, европейские политики, своим коллегам объясняют те процессы, которые протекают в Крыму, — для лучшего их [коллег] понимания, для воспроизведения объективной картины. Все санкции наносят ущерб самой Украине. Которая отдаляет себя от здравомыслящих политиков в Европе. Украина занимается самоизоляцией», — предостерег Олег Морозов.

Напомним, выборы в Донецкой и Луганской народных республиках прошли 11 ноября. Победу на них одержали и. о. глав республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Наблюдатели, присутствовавшие на выборах, признали легитимность электоральных процессов.

Автор: Михаил Блинов
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