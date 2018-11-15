Нанесут ущерб самой Украине: в СФ предостерегли Киев насчет «мощных санкций» из-за выборов в Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил ввести санкции против европейцев, которые присутствовали на выборах в Донбассе в качестве наблюдателей.

«Сейчас готовится новый пакет санкций Советом национальной безопасности и обороны. Готовятся предложения и кабинета министров, Службы безопасности… Верховная рада внесла свои предложения. Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых так называемых выборов на оккупированной территории», — заявил глава СНБО Александр Турчинов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал намерения Киева навредить европейским политическим деятелям. По его словам, ограничительные меры против зарубежных чиновников и политиков будут чреваты для Украины. Он отметил — фактически действующий киевский режим занимается самоизоляцией.

«Все это — углубление конфликта и с Россией, и с теми политическими силами в Европе, которые ездят в Крым. И делают это вовсе не для того, чтобы сделать приятное России, а для того, чтобы лучше понять ситуацию и найти пути политического урегулирования», — говорит член верхней палаты парламента.

Сенатор уверен, что ограничительные меры вредят прежде всего самой Украине.

«Все эти санкции отдаляют урегулирование во всех конфликтных зонах, которые существуют между Россией и Украиной. Это не значит, что мы готовы обсуждать статус Крыма, мы не собираемся это делать. Крым был и есть российский. Но поскольку есть конфликт вокруг ситуации, люди, которые посещают Крым, европейские политики, своим коллегам объясняют те процессы, которые протекают в Крыму, — для лучшего их [коллег] понимания, для воспроизведения объективной картины. Все санкции наносят ущерб самой Украине. Которая отдаляет себя от здравомыслящих политиков в Европе. Украина занимается самоизоляцией», — предостерег Олег Морозов.

Напомним, выборы в Донецкой и Луганской народных республиках прошли 11 ноября. Победу на них одержали и. о. глав республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Наблюдатели, присутствовавшие на выборах, признали легитимность электоральных процессов.