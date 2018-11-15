Разница лишь в сценарии ухудшения: Украине предсказали несколько выборов президента в 2019 году

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей не исключил возможности проведения нескольких выборов президента Украины в 2019 году.

По словам Владимира Олейника, терпение украинского народа достигло предела, и он будет бороться за то, чтобы к власти в стране пришел здравомыслящий руководитель, который учтет и исправит ошибки своего предшественника — Петра Порошенко.

«Новый человек у руля, который учтет ошибки предшественника, на Украине обязательно появится. На это есть спрос среди украинского народа, а значит — будет и предложение. Но вопрос в том, когда это произойдет. Если не весной 2019 года, то позже», — сказал Владимир Олейник.

Политик не исключил, что «в 2019 году на Украине выбирать президента будут дважды, а то и трижды».

При этом Владимир Олейник пока не видит на украинской политической арене того, кто удовлетворил бы запросы украинцев. По его словам, не сможет навести порядок в социально-экономической ситуации и установить мир в Донбассе и Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», которая, если верить соцопросам, на данный момент имеет самый высокий рейтинг среди потенциальных кандидатов в президенты Украины.

Политолог Владимир Киреев согласился с Владимиром Олейником в том, что нынешняя «ситуация на Украине — патовая, потому что среди кандидатов в президенты страны нет даже потенциально вменяемых людей».

«Украинская политическая система переживает серьезнейший кризис, и выхода из него пока что не видно никакого, — сказал эксперт в комментарии ФАН. — Все претенденты на пост главы государства на Украине руководствуются лишь одним желанием — захватить власть. Решать существующие проблемы и исправлять ошибки Порошенко — это не про них».

Что касается вероятности проведения нескольких президентских выборов на Украине в 2019 году, то, по мнению Владимира Киреева, в нынешних условиях это невозможно, поскольку «реального выбора у украинцев нет».