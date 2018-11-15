Большой праздник в отечественной журналистике – 100 лет Союзу журналистов России. ФАН-ТВ

Союз журналистов России празднует юбилей – 100-летие со дня основания. Коллектив журналистов является крупнейшим в стране общественным творческим союзом (более 70 тысяч человек) и объединяет журналистов, редакторов, фотокорреспондентов, пресс-секретарей и всех других работников СМИ.

«Нас здесь действительно много, нам даже может казаться, что здесь немного тесно, но это нормальная практика нашей журналистской работы, и я думаю для нас всех это не только привычно, но даже в какой-то степени комфортно», – сказал Тимур Шафир, Руководитель международного отдела Союза журналистов России.

В столичном Доме журналиста представители журналистских организаций Абхазии, Польши, Узбекистана, Монголии, Кипра и Южной Кореи подписали соглашения о сотрудничестве.

Позднее в Театре Российской армии собрались руководители международных журналистских организаций и первые лица страны, где прошла торжественная церемония награждения журналистов за профессиональное мастерство. Свои поздравления направили президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Такого праздника, в такой торжественной обстановке в журналистике не было в Москве. Специально ждали наверно, пока исполнится 100 лет. И за эти 100 лет, наверное многое произошло и с журналистами, и с нашей страной. Союз журналистов времени зря не терял, работали, повышали свою значимость, свой профессионализм, и действительно сегодня я лично без журналистов не понимаю, как можно работать в таком городе как Москва с 12 млн. жителями, я не понимаю, как донести до москвичей свою позицию без вашей помощи», – сказал Сергей Собянин, мэр Москвы.

Именно средства массовой информации во многом задают нравственные, политические ориентиры и определяют общественное мнение. А сегодня журналисты стали неотъемлемой частью мегаполисов.