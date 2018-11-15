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«Инициатива, эффективность, ответственность»: в Госдуме рассказали о принципах работы Дюмина

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«Инициатива, эффективность, ответственность»: в Госдуме рассказали о принципах работы Дюмина

Москва, 15 ноября. В ежегодном послании к депутатам областной Думы губернатор Тульской области Алексей Дюмин указал на основные требования к чиновникам, заявил депутат Государственной думы Владимир Афонский.

Афонский оценил выступление Дюмина. Глава Тульской области подвел итоги 2018 года и сформулировал задачи на 2019-й.

В своем послании глава региона уделил внимание всем актуальным вопросам в жизни области — медицине, культуре, транспорту, экономике, образованию и другим темам.

«Алексей Геннадьевич подчеркнул важнейшую задачу – улучшение условий жизни жителей Тульской области, создание условий для их самореализации и востребованности на малой родине вне зависимости от возраста», — приводит слова Афонского «Тульская пресса».

«Инициатива, эффективность, ответственность»: в Госдуме рассказали о принципах работы Дюмина

Также губернатор обратил внимание на необходимость повышения эффективности работы местных властей. Дюмин потребовал от чиновников находиться в постоянном диалоге с населением.

«Он определил главные принципы нашей общей работы: инициатива, эффективность и ответственность», — заключили в Госдуме РФ.

Автор: Катерина Иванова
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