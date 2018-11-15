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Цеповязу в тюрьме разрешали свидания с посторонними женщинами

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Цеповязу в тюрьме разрешали свидания с посторонними женщинами

Москва, 15 ноября. Приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о массовом убийстве Вячеслав Цеповяз в тюрьме неоднократно встречался с посторонними женщинами, заявил в четверг представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, проверка ведомства выявила, что администрация исправительного учреждения неоднократно нарушала запрет на встречи заключенного с лицами, не имеющими с ним родственной связи.

Куренной напомнил, что, согласно российскому законодательству, отбывающий наказание в тюрьме гражданин имеет право на свидания только с родственниками и не чаще, чем три раза в год. Однако, по словам представителя Генпрокуратуры, Цеповязу разрешалось «куда больше положенного».

Цеповязу в тюрьме разрешали свидания с посторонними женщинами

Как передает интернет-издание «Царьград», Куренной не уточнил, какое отношение имели к Цеповязу навещавшие его женщины. Он также не смог сказать, были ли посетительницы женщинами «пониженной социальной ответственности».

Скандал вокруг осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза разгорелся после того, как в Сеть попали фотографии, на которых заключенный ел шашлыки, крабов и икру. По распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в исправительном учреждении была проведена проверка. Сам Цеповяз назвал снимки с деликатесами монтажом.

Автор: Василий Котов
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