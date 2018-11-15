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Переход на цифровое вещание в России пройдет в три этапа — Минкомсвязи

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Переход на цифровое вещание в России пройдет в три этапа — Минкомсвязи

Москва, 15 ноября. В Минкомсвязи РФ заявили, что переход с аналогового вещания на цифровое пройдет в три этапа, последний из которых намечен на июнь 2019 года.

По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, отключение аналогового телевидения начнется в феврале 2019 года. Он подчеркнул, что сроки отключения будут обсуждаться на комиссии по телерадиовещанию.

«Мы предлагаем провести это отключение в три этапа. Последний этап отключения будет происходить в июне следующего года», — заявил Носков после заседания правительства РФ.

Он подчеркнул, что в Минкомсвязи считают, что регионы нужно отключать от аналогового телевидения по мере их готовности к переходу на «цифру».

Напомним, переход с аналогового на цифровое вещание запланирован на 1 января 2019 года в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». Благодаря переходу россияне смогут бесплатно смотреть 20 каналов.

Автор: Денис Коробейников
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