«Только дайте повод»: экс-депутат Рады на российском ТВ пообещал Украине «оккупацию»

Москва, 15 ноября. Украине грозит «оккупация» в случае получения автокефалии УПЦ КП и захвата храмов канонической церкви Московского патриархата. С таким предупреждением выступил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков, выступая на российском ТВ.

Политик полагает, что по-другому возникшее противоречие разрешить будет невозможно. Полемизируя с украинским политологом Василием Вакаровым, он подчеркнул, что 20 церковных подворий, которые президент Украины Петр Порошенко собирается передать Константинополю, принадлежат не патриарху раскольнической Украинской православной церкви Филарету, а украинскому народу. И народ просто так эти приходы не отдаст.

«Вы эти двадцать подворий у кого отнять собираетесь? У Филарета? Нет! Вы хотите у нас отнять эти подворья! Вы хотите наши храмы передать раскольникам! Только дайте повод, кровью харкать будете, это я вам точно обещаю!» — пригрозил Марков в эфире телеканала «Россия-1»

Напомним, что на днях каноническая украинская церковь приняла решение прекратить евхаристическое общение с Константинополем после того, как Вселенский патриарх Варфоломей I заявил о решении предоставить автокефалию украинским раскольникам.

Инициатива получить официальный статус для непризнанной украинской церкви исходила от президента Украины Петра Порошенко. Именно он обратился к Константинополю с просьбой о предоставлении томоса. Согласно неподтвержденным данным, глава государства обещал передать Константинополю 20 церковных подворий, если будет принято решение об автокефалии.

Отметим, что инициативу об автокефалии может выдвинуть только церковь-мать (Русская православная церковь), а решение может быть принято только Собором всех поместных православных церквей, а не одним патриархом единолично.