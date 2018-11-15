Теряющая министров Мэй рассказала об уступках ЕС по Brexit

Лондон, 15 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Европейский Союз в вопросе ирландской границы пошел на уступки Соединенному королевству.

Глава британского правительства объявила, что намерена отстоять «мягкую» границу между Ирландией, членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании. В настоящее время никакой границы на ирландском острове нет.

Напомним, ранее правительство Великобритании одобрило текст проекта соглашения с ЕС по условиям Brexit. В четверг о своей отставке объявил министр по вопросам выхода Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб. Он раскритиковал условия соглашения с ЕС, заявив, в частности, что положения, касающиеся Северной Ирландии, представляют угрозу для целостности Великобритании.

Кроме Рааба от должности 15 ноября отказался глава министерства по делам Северной Ирландии и Ирландии Шейлеш Вара.