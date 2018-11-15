Первая галерея всех участников войны откроется в главном храме ВС РФ

Москва, 15 ноября. В главном храме Вооруженный сил РФ в парке «Патриот» в Подмосковье откроется интерактивная экспозиция, в которой будут представлены все участники Великой Отечественной войны​​​. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«В галерее на основе пиксельных технологий будут представлены имена и фотографии всех участников войны, всех до единого», — сказал Картаполов.

По словам заместителя главы Минобороны РФ, по периметру комплекса будет проходить галерея «Дорога памяти». Гости комплекса смогут по фамилии, дате рождения, году призыва и другой информации найти фотографию и краткую справку об участнике войны.

Также Картаполов добавил, что комплекс может стать местом постоянной дислокации «Бессмертного полка». Ранее о создании главного храма ВС РФ сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства внес первое пожертвование на строительство комплекса.

Отметим, что строительство храма на территории парка культуры и отдыха «Патриот» будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования военных, членов их семей, а также неравнодушных граждан.