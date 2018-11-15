Москва не получала по дипканалам запросов от Финляндии и Норвегии по поводу сбоев GPS

Москва, 15 ноября. Россия не получала запросов от Финляндии и Норвегии по дипломатическим каналам в связи с сообщениями о якобы имевших место сбоях в работе системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что в том случае, если Москва получит такой запрос от Хельсинки и Осло, она рассмотрит его. Если же запрос будет содержать конкретику, российская сторона даст ответ, добавил дипломат.

«Исходим из того, что любые такие ситуации лучше прояснять с использованием дипломатических инструментов, коммуникацией по военной линии, а не с помощью мегафонной дипломатии», — подчеркнул Грушко.

Ранее Норвегия обвинила Россию в сбое навигационной системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture, которые проходили с 25 октября по 7 ноября. В Минобороны Норвегии заявили, что помехи якобы были сгенерированы российскими военными на Кольском полуострове. При этом конкретных данных, подтверждающих такие заявления, Осло не привел.

Комментируя очередные обвинения в адрес Москвы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что на Западе в последнее время появилась тенденция обвинять РФ «во всех смертных грехах» при отсутствии каких-либо оснований.