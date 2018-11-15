В управделами президента объяснили снижение цен в столовой Госдумы

Москва, 15 ноября. Цены в столовых Госдумы и Совета Федерации были снижены после оптимизации и перехода на отечественные продукты. Об этом заявила пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.

По ее словам, комбинат питания «Кремлевский» перешел на закупки продовольствия у отечественных производителей, в результате чего стоимость блюд в столовых Госдумы и Совета Федерации были снижены.

«Они изменились в сторону уменьшения с тех пор, как комбинат питания «Кремлевский» стал закупать продукцию только отечественных производителей», — сказала Крылова в комментарии РИА Новости.

Она также добавила, что на снижение цен повлиял процесс оптимизации, в результате которого все точки питания перешли в подчинение комбината «Кремлевский». Кроме того, предприятия используют продукцию собственного производства, среди которых молочная и другие виды продуктов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге Twitter фото меню из столовой парламента. На фото фигурировал борщ по цене 88 рублей за порцию, плов с индейкой стоимостью 171 рубль, а также стакан молока или компота по цене 28 рублей. По словам депутата, он опубликовал фотографию, чтобы развеять миф о «копеечных» ценах в столовой Госдумы.