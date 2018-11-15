Сирия новости 15 ноября 16.30: курды стягивают силы к границе с Турцией, в Дейр-эз-Зоре ИГ арестовывает мирное население

Сирия, 15 ноября. Курды стягивают силы в поселение Рас аль-Айн на границе с Турцией, в Дейр-эз-Зоре ИГ1 проводит аресты мирного населения, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и джихадистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

«Исламское государство»1: атакует SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: стягивают силы в Рас аль-Айн.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. Об этом пишет военный Telegram-канал (@nors2017). Также столкновения между ИГИЛ1 и курдскими военизированными отрядами отмечаются в Хаджине, сообщает источник в Twitter (@EsiscTeam).

Местный источник передает на своей странице в Twitter (@Step_Agency), что члены ИГ проводят массовые аресты мирных жителей поселения Аш-Шаафа.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Мурека.

Кроме того, по сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в районе населенного пункта Аль-Масасна продолжаются бои между САА и «Джейш аль-Иззой».

Провинция Хасака

Местный источник в провинции Хасака сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что в населенный пункт Рас аль-Айн стягиваются подкрепления Демократических сил Сирии (SDF). Накануне курдские радикалы захватили ряд домов мирных жителей в данной части региона. Жилые помещения были переоборудованы в командные пункты и прочие объекты военного назначения.

Напомним, позиции «демократических сил» в районе Рас аль-Айна обстреливают ВС Турции. Ранее турецкие снайперы убили двух боевиков SDF.

Ирак

Правительственные войска Ирака продолжают операцию по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ на территории провинции Найнава, передает информационное агентство Iraqi News. Сообщается, что в районе высоты Бадуш бойцы иракской армии нейтрализовали 20 террористов «Исламского государства». Еще 14 радикальных исламистов было взято под стражу в разных частях региона.

В Багдаде суд приговорил двух членов ИГ к смертной казни, пишет Iraqi News. Террористы признались в нападениях на мирное население и убийствах иракских военнослужащих в провинции Дияла.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)