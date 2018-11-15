«АЛРОСА» отказалась от разведочного центра на месторождении в Ботсване

Москва, 15 ноября. Российская группа алмазодобывающих компаний «АЛРОСА» вышла из сделки с британской компанией Botswana Diamonds, занимающейся разведкой алмазных месторождений в Ботсване, продав все 50% акций. Об этом сообщает пресс-служба британской компании.

По данным компании, «АЛРОСА» продала свою половину акций в СП Sunland Minerals. Теперь Botswana Diamonds принадлежит 100% акций. Выкуп производился по номинальной стоимости.

В Botswana Diamonds отметили, что российская компания «АЛРОСА» изменила приотритеты после смены руководства в 2017 году. Новое руководство компании решило отказаться от доли в СП в Ботсване. В компании отметили, что «АЛРОСА» также оказала помощь Botswana Diamonds в поиске новых партнеров.

Вскоре долю «АЛРОСА» приобретет новый инвестор, занимающийся производством алмазов. В компании отметили, что новый владелец уже имеет крупный разведывательный центр в стране и готов продолжить разведку в первой половине 2019 года.

Глава Botswana Diamonds Джон Тилинг поблагодарил российскую группу «АЛРОСА» за четырехлетнее сотрудничество, которое помогло привлечь в регион новые технологии геологоразведки.

«Мы не добились мгновенного успеха, но это редко происходит в геологоразведке. Прогресс в направлении коммерческого открытия был достигнут», — заявил Тилинг.

Напомним, ключевым направлением геологоразведки российской группы «АЛРОСА» в Африке является Ангола. Совместно с ангольской госкомпанией Endiama «АЛРОСА» планирует участвовать в разработке концессии «Луаше», которая претендует на звание крупнейшей в мире.