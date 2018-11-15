Сотрудников секретного отдела полиции в Ростове-на-Дону уволили после корпоратива

Москва, 15 ноября. В Ростове-на-Дону в полном составе, вместе с начальником, уволили секретный отдел скрытого наблюдения, название которого озвучили во время корпоратива.

Инцидент произошел 10 ноября, во время празднования Дня сотрудников органов внутренних дел. Сотрудники отдела скрытого наблюдения №2 оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Ростовской области, деятельность которого была засекречена, попросили ведущую поздравить их с праздником. Девушка зачитала поздравление, которое передали ей полицейские. В нем полностью прозвучало название секретной части.

Как сообщает телеканал «360», вскоре после инцидента, 12 ноября, всех сотрудников отдела вместе с начальником уволили по отрицательной статье якобы за разглашение секретных сведений.

Журналисты телеканала не смогли получить комментарий в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области.

Отметим, что оперативно-поисковое бюро МВД России является одним из самых секретных подразделений ведомства. Его сотрудники осуществляют слежку не только за своими коллегами, но и за гражданскими лицами.