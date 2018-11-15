Дюмин объявил о строительстве перинатального центра в Тульской области

Тула, 15 ноября. В 2019 году в Тульской области начнется строительство перинатального центра, заявил глава региона Алексей Дюмин во время ежегодного послания к депутатам областной Думы.

Особое внимание в своем выступлении Дюмин посвятил медицине. Он отметил, что в регионе продолжается строительство корпусов детской областной клинической больницы. Власти Тульской области выделили на эти цели в 2019 году более полумиллиарда рублей. Дюмин уточнил, что 306 миллионов из выделенных средств принадлежат федеральному бюджету.

Кроме того, в следующем году в области начнется строительство Перинатального центра. Необходимые средства в бюджет уже заложены, а проектная документация по объекту уже прошла техническую экспертизу.