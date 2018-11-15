Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Дюмин объявил о строительстве перинатального центра в Тульской области

59
0 Оставить комментарий

Дюмин объявил о строительстве перинатального центра в Тульской области

Тула, 15 ноября. В 2019 году в Тульской области начнется строительство перинатального центра, заявил глава региона Алексей Дюмин во время ежегодного послания к депутатам областной Думы.

Особое внимание в своем выступлении Дюмин посвятил медицине. Он отметил, что в регионе продолжается строительство корпусов детской областной клинической больницы. Власти Тульской области выделили на эти цели в 2019 году более полумиллиарда рублей. Дюмин уточнил, что 306 миллионов из выделенных средств принадлежат федеральному бюджету.

Дюмин объявил о строительстве перинатального центра в Тульской области

Кроме того, в следующем году в области начнется строительство Перинатального центра. Необходимые средства в бюджет уже заложены, а проектная документация по объекту уже прошла техническую экспертизу.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.