Киев введет санкции против «усиливающих Россию» украинских компаний

Киев, 15 ноября. Украина готовит новые санкции после выборов глав и депутатов народных советов, состоявшихся в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности страны (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, ограничительные меры коснутся в том числе и компаний оборонно-промышленного комплекса Украины, которые «усиливают Россию».

«В санкционный пакет войдут украинские предприятия, которые сотрудничают с оборонным комплексом России», — цитируют Турчинова украинские СМИ.

Секретарь СНБО заявил, что мощные санкции также ждут вдохновителей прошедших в Донбассе выборов. Напомним, Украина, как и западные страны, не признала итоги выборов в ДНР и ЛНР.

Избранный глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, отметим, заявил, что в Донбассе особо и не рассчитывали на иную реакцию Запада. Напомним, к выборам в Донбассе были привлечены международные наблюдатели, высоко оценившие как процесс подготовки ко дню голосования, так и проведение самих выборов.

Президент России Владимир Путин, находящийся в Сингапуре, в четверг отметил, что страны Запада не забыли осудить выборы в Донбассе, однако по какой-то причине не реагируют на политические убийства, происходящие там.