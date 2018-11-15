Шойгу продвигает масштабные проекты: эксперты прокомментировали перенос музея авиации в парк «Патриот»

Минобороны при поддержке министра обороны Сергея Шойгу перенесет Центральный музей ВВС России из подмосковного Монино в парк «Патриот». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Парк «Патриот» начали строить еще в 2014 году, он открылся в 2015-м и был окончательно достроен еще через два года. Минобороны задумывало его как крупнейшее место отдыха в Подмосковье, где можно демонстрировать новейшую военную технику, проводить международные конференции и выставки. Министр обороны Сергей Шойгу также заявлял о намерении перенести в «Патриот» все музеи министерства обороны и вооруженных сил за исключением Центрального военно-морского музея.

Прошлое и будущее российской армии

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил: парк «Патриот» разрабатывался как соединяющий в себе сразу несколько важных функций — выставочно-экспозиционную, музейную и мемориальную. Для вооруженных сил наличие подобной площадки очень важно, так как позволяет одновременно на одной территории показать прошлое, настоящее и будущее российской армии.

«Это очень важно в контексте воспитания будущих воинов, которые должны быть готовы с оружием в руках защищать страну и понимать, какая ответственность лежит на них. Многовековая история военного дела в России полна примерами личной и коллективной доблести, проявлениями гениальной военной мысли и таланта разработчиков оружия. Именно это при ознакомлении с ней играет важнейшую мотивирующую роль, поэтому для молодежи создание подобной площадки имеет огромное воспитательное значение», — пояснил Сергей Простаков.

Не менее важна и борьба с искажениями и фальсификациями истории, уверен военный эксперт. Позволить увидеть оружие, которым совершались подвиги, узнать правдивую информацию о том, что старательно очерняется, — лучший способ борьбы с ложью и клеветой, которая в последнее время распространяется в адрес России. Площадка парка «Патриот», выполняющая и такую роль, необходима в этой борьбе.

«Видеть перспективы развития, быть в курсе передовых разработок, появляющихся в России, позволяют различные выставки и экспозиции. Они показывают, что у страны и ее армии есть будущее, в котором безопасность государства и его граждан надежно защищены не только мужеством солдат, но и талантом, интеллектом конструкторов военной техники, которая всегда была местом внедрения передовых технологий. Поэтому для сохранения уверенности в будущем, пропаганды среди молодежи достижений ВПК и привлечения в него новых специалистов парк «Патриот» также очень важен», — добавил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, создание подобной площадки — безусловный успех министерства обороны России и его главы Сергея Шойгу. Появление парка «Патриот» уже создало важную для военно-патриотического воспитания, пропаганды мужества и проведения познавательного досуга площадку в достаточно доступном и удобном, учитывая размеры парка, месте. А в будущем данная площадка даст еще более масштабный эффект благодаря увеличению охвата аудитории, которую он неизбежно привлечет своими особенностями.

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в интервью ФАН рассказал, что, по легенде, Отто Бисмарк говорил: войны выигрывают сельские учителя и приходские священники. Действительно, нужно всегда помнить, что основа обороноспособности государства — это не новейшие вооружения или размер военного бюджета, хотя, разумеется, жалеть средства на собственную армию не имеет права ни одна реально независимая держава.

«Основа обороноспособности — патриотизм граждан, осознание ими простого факта: мир — это пространство борьбы и спасти от войны может только равенство сил между государствами-конкурентами. Конечно, таких парков должно быть как можно больше: человек, который еще в детской коляске вместе с мамой гуляет в таком парке, вырастет с уважением к Российской армии, с памятью о павших героях и будет понимать ценность независимости нашей страны», — добавил аналитик.

По словам эксперта, готовность сражаться — часть русского национального кода, у многих российских городов есть своя трагическая и славная военная история. Так что эти парки органично впишутся в среду, где предстоит расти нашим детям.