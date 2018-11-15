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Эр-Рияд потребует смертной казни для виновных в убийстве Хашукджи

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Эр-Рияд обнародовал подробности убийства саудовского репортера в Турции

Эр-Рияд, 15 ноября. Генпрокуратура Саудовской Аравии будет требовать смертной казни для виновных в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи. По обвинению в причастности к преступлению проходят 11 человек.

Генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что для пятерых подозреваемых по делу обвинение будет требовать смертной казни, остальные понесут наказание согласно нормам мусульманского права — шариата.

Обозреватель американского издания The Washington Post пропал в Турции 2 октября. В тот день журналист вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Больше его не видели. По данным Генпрокуратуры Саудовской Аравии, Хашукджи убили в здании дипломатической миссии.

«Тело Хашукджи было расчленено после убийства», — сообщили в ведомстве.

Автор: Регина Пак
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