Эр-Рияд потребует смертной казни для виновных в убийстве Хашукджи

Эр-Рияд, 15 ноября. Генпрокуратура Саудовской Аравии будет требовать смертной казни для виновных в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи. По обвинению в причастности к преступлению проходят 11 человек.

Генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что для пятерых подозреваемых по делу обвинение будет требовать смертной казни, остальные понесут наказание согласно нормам мусульманского права — шариата.

Обозреватель американского издания The Washington Post пропал в Турции 2 октября. В тот день журналист вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Больше его не видели. По данным Генпрокуратуры Саудовской Аравии, Хашукджи убили в здании дипломатической миссии.