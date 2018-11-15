В МИД РФ объяснили, почему США призывают остановить «Северный поток — 2»

Москва, 15 ноября. В министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления Вашингтона о необходимости препятствовать реализации «Северного потока — 2».

Ранее в Соединенных Штатах заявили, что у Вашингтона есть множество инструментов, чтобы остановить реализацию «Северного потока — 2». В США считают, что проект газопровода — геополитический, он поставит Европу в уязвимое положение.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Вашингтон применяет политическое давление на европейские страны, однако в настоящее время есть все условия, чтобы продолжить строительство газопровода. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что такие слова не новы, так как США пытаются продвинуть свой дорогой газ в Европу.

«За всем этим политическим нажимом очевидно совершенно другое: США пытаются продвинуть собственный газ, который дороже, на европейские рынки», — сказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море. США выступают против проекта, так как хотят продвинуть идею поставок своего сжиженного газа в Европу. Москва неоднократно отмечала, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.