Британский министр по вопросам Brexit заявил о своей отставке

Лондон, 15 ноября. Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб в четверг заявил о своей отставке. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Как уточнил Рааб, оставить должность он решил в связи с тем, что не может поддержать проект сделки по условиям выхода страны из Евросоюза, который ранее предложила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом», — написал министр.

По мнению Рааба, предложенный для Северной Ирландии нормативный режим угрожает территориальной целостности Соединенного Королевства. Кроме того, критике со стороны министра подверглось не ограниченное по времени соглашение backstop. Рааб отметил, что помешать выходу Великобритании из данного соглашения сможет ЕС, который получит, согласно представленному проекту, право вето.

Эксперт считают, что следом за Раабом подать в отставку могут и другие британские министры.

Ранее стало известно, что 25 ноября пройдет экстренный саммит Евросоюза по выходу Великобритании.