Курс доллара снизился на открытии торгов на Московской бирже

Москва, 15 ноября. Курс доллара снизился на 32 копейки на открытии торгов на Московской бирже 15 ноября и составил 66,7 рублей.

Курс евро на открытии также опустился на 24 копейки. Он составляет 75,6 рублей. Через час после открытия торгов курсы евро и доллара снова снизились. Так, к 11.00 доллар стоил 66,61 рублей, а евро — 75,51 рубля.

Как сообщает «Свободная пресса», индекс Мосбиржи вырос на 0,3% до отметки 2383,7, а индекс РТС опустился на 0,7% и во время открытия составил 1125,45 пункта.

Отметим, что официальный курс евро на 15 ноября составляет 76,7556 рубля, а курс доллара — 67,9975.