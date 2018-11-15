МИД РФ заявил о хакерских атаках на госучреждения и банки России
Москва, 15 ноября. Государственные учреждения и банки России подвергаются мощным атакам со стороны хакеров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко на международной конференции в Москве.
По его словам, Россия подвергается самым мощным хакерским атакам, и это является известным фактом.
«Наши государственные учреждения, банки, да все что угодно, находится под массовым давление хакерского и не только сообщества», — сказал Грушко.
Ранее заместитель министра иностранных дел также подчеркнул, что Россия заинтересована в сильном и едином Евросоюзе, который будет обладать самостоятельностью в принятии внешнеполитических решений. Грушко также добавил, что странам ЕС и России необходимо выработать стратегию сотрудничества. Замглавы МИД РФ считает, что потенциал партнерства огромен, и сейчас из-за отсутствия сотрудничества стороны несут многомиллионные потери.