Это все «закон о шлепках»: Плетнева эмоционально прокомментировала приговор садисту, отрубившему руки жене

Серпуховской суд Московской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил руки жене. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, присутствующий в здании суда. Адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор.

Обвинение требовало для Грачева 17 лет колонии, но суд принял во внимание его явку с повинной, частичное признание вины, извинения (по другим данным, перед искалеченной женой он так и не извинился) и активную помощь следствию.

Грачев обвинялся в угрозе убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также в похищении. Ревнивец признал вину лишь в части причинения вреда здоровью. Бывшая жена преступника Маргарита Грачева, у которой одна рука практически не действует, а вместо другой — бионический протез, также присутствовала на суде, но от общения с журналистами до вынесения приговора отказалась.

Достаточно суровый приговор Грачеву эмоционально прокомментировала глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, представляющая в Госдуме КПРФ. Плетнева также отметила, что этот вопиющий случай должен заставить парламентариев вновь вернуться к закону о насилии в семье.

«Я уже давала интервью на эту тему и отмечу еще раз — это вопиющий случай! Это просто зверь, а не человек, который это сотворил! Ничего толкового из него не выйдет, даже если он выйдет из тюрьмы, таких людей надо сразу ставить к стенке и расстреливать!» — эмоционально заявила глава профильного комитета ГД корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ответила Тамара Плетнева и на вопрос, не жалеют ли в Госдуме о принятом в прошлом году законе о декриминализации побоев, который получил название «закон о шлепках».

«По вопросу декриминализации побоев мы и так делаем все возможное, — рассказала Плетнева. — Мы, наша фракция (КПРФ), не голосовали за этот закон, мы вносили поправку с [депутатом Госдумы от КПРФ Юрием] Синельщиковым, чтобы [из закона о декриминализации побоев исключили] хотя бы детей маленьких, чтобы их не трогали вообще, чтобы не трогали стариков немощных и беременных женин, чтобы это жестко наказывалось. Но даже эти поправки не прошли. Все это «закон о шлепках». Разговоры о шлепках — и вот результат! Это [сенатор Елена] Мизулина вносила все это».

«Поэтому не знаю, как там у нас дальше будет, но вопрос о насилии в семье надо ставить очень жестко. У нас такого закона нет, но мы думаем, что он должен появиться», — резюмировала Тамара Плетнева.

Трагедия в семье Грачевых произошла около года назад. 27-летний Дмитрий Грачев изводил жену ревностью, так что Маргарита приняла решение развестись с мужем. О последовавших затем попытках похищения и угрозах убийством со стороны Дмитрия женщина сообщила в полицию, но там не приняли достаточных мер.

Через несколько дней после отказа в возбуждении уголовного дела Дмитрий увез жену в лес, где по частям отрубил ей кисти обеих рук, требуя признания в «измене». Судя по тому, что садист заранее подготовился к преступлению, а потом наложил Маргарите жгуты и привез искалеченную женщину к больнице, действовал он отнюдь не спонтанно. Одну руку девушке врачам с трудом удалось спасти, вторую пришлось заменить протезом.

В качестве смягчающего обстоятельства преступник напирал на то, что он является отцом двоих детей. Однако Маргарита добилась лишения Грачева родительских прав. В настоящее время Грачев пытается оспорить это решение. Также появилась информация, что его адвокаты будут оспаривать вынесенный приговор о 14-летнем заключении.

Против участкового, не принявшего своевременных мер, возбудили уголовное дело о халатности.

Член Совета Федерации Елена Мизулина была одним из инициаторов закона о декриминализации бытовых побоев. Парламентарий считала, что этот закон поможет защитить «традиционные ценности».