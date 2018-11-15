«Покажите результат»: глава Тульской области потребовал сделать 2019 год переломным в транспортной сфере

Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин потребовал от чиновников сделать 2019 год переломным в транспортной сфере. Об этом он сообщил во время ежегодного послания к депутатам областной Думы и жителям региона.

Дюмин обратил внимание, что в настоящее время ведется работа по созданию Единой транспортной системы города Тулы. Он пояснил, что она нацелена на запуск централизованного управления общественным транспортом.

Он отметил, что необходимо провести анализ всех существующих маршрутов, а также транспортных потоков и пропускной способности городских магистралей.

«Даю поручение городским властям Тулы: 2019 год должен стать переломным, чтобы общественный транспорт становился безопаснее и комфортнее, — потребовал губернатор. — От вас ждут ясных предложений и реальных изменений. Покажите результат».

В 2019 году на содержание и ремонт областных дорог власти региона выделили 3,5 миллиарда рублей. Дюмин уточнил, что должны быть восстановлены 300 километров дорог регионального значения. Еще более миллиарда рублей будет направлено на ремонт местных дорог.