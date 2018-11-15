Россию не испугал «ветер» НАТО: в Совфеде предложили признать ДНР и ЛНР

Запад вновь попытался использовать выборы в Донбассе как повод для усиления антироссийской риторики. По словам президента парламентской ассамблеи НАТО Расы Юкневичене, «выборы в ДНР и ЛНР являются частью гибридной войны Кремля против Украины».

«Это не выборы, это фейковые выборы. Ни одна страна НАТО, ни один член Европейского союза не признает их. Не будет никаких последствий, они нарушают международное право. Что бы они [представители Донбасса] ни говорили, это не выборы, а часть гибридной войны», — цитирует УНИАН провокационное заявление литовского политика.

По мнению Юкневичене, выборы в ДНР и ЛНР — «те же действия, которые предпринимались КГБ во времена Советского Союза, сейчас активно используются Россией с учетом особенностей современного мира».

Президент парламентской ассамблеи НАТО также обвинила Россию в использовании элементов информационной войны против Киева, добавив, что «на Украине не было бы никакого сепаратизма, если бы Москва не вторглась в страну».

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что западные страны сами упорно ведут информационную войну против России, попирая все возможные международные стандарты.

Прежде всего сенатор отметил, что нападки на РФ со стороны ЕС и НАТО начались еще до обострения ситуации на Украине.

«Против России давно развязали информационную войну, которая началась еще гораздо раньше событий на Украине. Президент Парламентской ассамблеи — один из медиаторов этой войны. Нет ничего удивительного в том, что оценки выборов в ДНР и ЛНР, где народ, основываясь на международном праве, избрал себе руководителей, представляются в НАТО как элемент гибридной войны со стороны России», — отметил собеседник ФАН.

По мнению Игоря Морозова, НАТО ведет двойную игру на международной политической арене, пытаясь надавить на Россию.

«Это как раз те самые двойные стандарты, которыми активно манипулируют западные политики. По мнению Запада, действия, связанные с волеизъявлением граждан за пределами США, являются нарушением всего. Когда Запад вторгается на территорию или вмешивается во внутренние дела других стран, например, в Югославию, Сирию и Ирак, то это считается нормой», — разъяснил сенатор.

На агрессию Запада Россия должна ответить еще большей поддержкой юго-восточных регионов Украины, заметил Морозов. По его словам, заявления о «гибридной войне Кремля против Киева» настолько незначительны, что никоим образом не могут повлиять на российский внешнеполитический курс. «Ветер» НАТО Москву не испугал, уверен сенатор. А лучшим ответом могло бы стать признание республик Донбасса.