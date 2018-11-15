Госдума приняла закон о налоге для самозанятых россиян

Москва, 15 ноября. Депутаты Госдумы РФ в окончательном чтении приняли закон о налогообложении самозанятых россиян. Пока он будет работать в качестве эксперимента всего в нескольких регионах.

Для самозанятых россиян налоговая ставка установлена в размере 4%, в то же время доходы, полученные от оказания услуг юрлицам, будут облагаться по 6% ставке. Эксперимент коснется самозанятых с доходом до 2,4 млн руб.

Напомним, что самозанятым может считаться и тот, кто сдает в аренду свое жилье. Ранее в Госдуме пояснили, что закон должен подтолкнуть россиян к легализации доходов, а ловить самозанятых никто не собирается.