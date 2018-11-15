Кадыров проведет совместную тренировку с отжавшимся 4 тысячи раз ребенком

Чечня, 15 ноября. Пятилетний мальчик, отжавшийся более четырех тысяч раз и глава Чечни Рамзан Кадыров договорились совместно провести тренировку.

«Накануне вечером я встретился с юным героем. У нас состоялась понятная двоим спортсменам беседа», — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Он рассказал, что ребенок продемонстрировал ему свои способности, после этого они договорились провести вместе тренировку в фитнес-центре.

Как сообщал «Царьград», ранее Кадыров подарил матери ребенка белый Mercedes. Глава Чечни преподнес подарок от имени своей матери — Аймани Кадыровой, которая является главой благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Напомним, что 5-летний ребенок отжался более четырех тысяч раз за 2 часа 26 минут. Однако его рекорд не был засчитан Книгой рекордов России.