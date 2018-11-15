«Украина будет гореть»: экс-депутат Рады объяснил, почему Путин отказался от контактов с Порошенко

На пресс-конференции в Сингапуре президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности проведения встреч в нормандском формате, поскольку действующая украинская власть ничего не делает для выполнения минских соглашений.

«Встречаться в нормандском формате сейчас бессмысленно. Украинские власти ничего не делают для исполнения «Минска-2», и пока такие люди у власти в Киеве — вряд ли можно на что-то рассчитывать», — сказал российский лидер.

При этом Владимир Путин выразил надежду, что новый человек, который может прийти к власти в Киеве вместо Петра Порошенко, «учтет ошибки власти действующей».

Комментируя Федеральному агентству новостей эти заявления президента России, бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник выразил мнение, что Москва приняла решение на время отказаться от встреч в нормандском формате не только потому, что Киев не выполняет свои обязательства, но и потому, что не видит в Порошенко достойного собеседника. Фактически это отказ от контактов непосредственно с ныне действующим президентом Украины.

«Порошенко — это уже не хромая утка и даже не ползающая. Его рейтинг реально ниже плинтуса, ниже обезжиренного кефира. С кем разговаривать? Путин прав — с Порошенко и его последователями Донбасс и Украина в целом будут гореть», — заметил политик, проработавший в украинском парламенте V-VII созывов.

По словам Олейника, в минском процессе должны участвовать несколько институтов власти, в том числе парламент.

«А авторитет Порошенко в парламенте — нулевой. Провести закон об изменениях в Конституции, необходимых для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, он не может и не желает. Зачем с ним терять время? Поэтому простые посиделки в нормандском формате, на которых Порошенко ошибочно чувствует себя значимой фигурой, никому не нужны — ни России, ни Франции, ни Германии. Реально встречи в Минске уже давно превратились из нормандской четверки в тройку. Никому не нужен четвертый, который не отвечает за свои слова и действия», — сказал экс-депутат Рады.

Владимир Олейник согласен с Владимиром Путиным в том, что никаких перспектив при действующем украинском режиме в восстановлении мира в стране нет.

«Новый человек у руля, который учтет ошибки предшественника, на Украине обязательно появится. На это есть спрос среди украинского народа, а значит — будет и предложение. Только вопрос в том, когда это произойдет. Если не весной 2019-го, то позже. Я не исключаю, что, если на президентских выборах победит тот, кто не учтет и не начнет исправлять ошибки Порошенко, его снимут в том же году. Выборы президента Украины в 2019 году могут пройти дважды, а то и трижды. Терпение украинцев истекло, и они будут добиваться того, чтобы к власти пришел здравомыслящий человек, который наведет порядок и установит мир», — подчеркнул бывший украинский парламентарий.

По его мнению, Юлия Тимошенко, чей рейтинг, если верить украинским социологам, выше остальных кандидатов на пост главы государства, разрешить конфликт в Донбассе не сможет и продолжит курс Украины в НАТО, что не способствует налаживанию дружественных связей с Россией.