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«Украина будет гореть»: экс-депутат Рады объяснил, почему Путин отказался от контактов с Порошенко

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Украина будет гореть: экс-депутат Рады предрек несколько выборов президента страны в 2019 году

На пресс-конференции в Сингапуре президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности проведения встреч в нормандском формате, поскольку действующая украинская власть ничего не делает для выполнения минских соглашений.

«Встречаться в нормандском формате сейчас бессмысленно. Украинские власти ничего не делают для исполнения «Минска-2», и пока такие люди у власти в Киеве — вряд ли можно на что-то рассчитывать», — сказал российский лидер.

При этом Владимир Путин выразил надежду, что новый человек, который может прийти к власти в Киеве вместо Петра Порошенко, «учтет ошибки власти действующей».

Украина будет гореть: экс-депутат Рады предрек несколько выборов президента страны в 2019 году

Комментируя Федеральному агентству новостей эти заявления президента России, бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник выразил мнение, что Москва приняла решение на время отказаться от встреч в нормандском формате не только потому, что Киев не выполняет свои обязательства, но и потому, что не видит в Порошенко достойного собеседника. Фактически это отказ от контактов непосредственно с ныне действующим президентом Украины.

«Порошенко — это уже не хромая утка и даже не ползающая. Его рейтинг реально ниже плинтуса, ниже обезжиренного кефира. С кем разговаривать? Путин прав — с Порошенко и его последователями Донбасс и Украина в целом будут гореть», — заметил политик, проработавший в украинском парламенте V-VII созывов.

По словам Олейника, в минском процессе должны участвовать несколько институтов власти, в том числе парламент.

«А авторитет Порошенко в парламенте — нулевой. Провести закон об изменениях в Конституции, необходимых для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, он не может и не желает. Зачем с ним терять время?

Поэтому простые посиделки в нормандском формате, на которых Порошенко ошибочно чувствует себя значимой фигурой, никому не нужны — ни России, ни Франции, ни Германии. Реально встречи в Минске уже давно превратились из нормандской четверки в тройку. Никому не нужен четвертый, который не отвечает за свои слова и действия», — сказал экс-депутат Рады.

Владимир Олейник

Владимир Олейник согласен с Владимиром Путиным в том, что никаких перспектив при действующем украинском режиме в восстановлении мира в стране нет.

«Новый человек у руля, который учтет ошибки предшественника, на Украине обязательно появится. На это есть спрос среди украинского народа, а значит — будет и предложение. Только вопрос в том, когда это произойдет. Если не весной 2019-го, то позже.

Я не исключаю, что, если на президентских выборах победит тот, кто не учтет и не начнет исправлять ошибки Порошенко, его снимут в том же году. Выборы президента Украины в 2019 году могут пройти дважды, а то и трижды. Терпение украинцев истекло, и они будут добиваться того, чтобы к власти пришел здравомыслящий человек, который наведет порядок и установит мир», — подчеркнул бывший украинский парламентарий.

По его мнению, Юлия Тимошенко, чей рейтинг, если верить украинским социологам, выше остальных кандидатов на пост главы государства, разрешить конфликт в Донбассе не сможет и продолжит курс Украины в НАТО, что не способствует налаживанию дружественных связей с Россией.

«Политика, который бы учитывал ошибки Порошенко и мог их исправить, я сегодня на Украине не вижу. Но он придет, и очень скоро», — добавил Владимир Олейник.

Автор: Марина Степанова
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