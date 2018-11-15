«Это наша опора»: Дюмин рассказал о волонтерском движении Тульской области
Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал о волонтерском движении региона.
Во время ежегодного послания к депутатам областной Думы и жителям региона Дюмин напомнил, что президент России объявил 2018-й Годом добровольца.
«Волонтерские движения — это наша опора», — констатировал губернатор.
Глава области отметил, что в регионе насчитываются десятки тысяч добровольцев, действуют 165 волонтерских организаций. Он уточнил, что они занимаются решением самых разных проблем — решают экологические и культурные задачи, создают кибердружины, которые отслеживают в Сети группы, распространяющие наркотики и сообщества, которые призывают к суицидам.
Только за этот год порядка 100 тысяч туляков сотрудничали с некоммерческими организациями. Дюмин напомнил и о запуске работы волонтеров-спасателей.
«Они реально спасают человеческие жизни», — объявил он.
Губернатор также отметил, что его радует тот факт, что большинство волонтеров — молодежь.
«Самых активных надо поддерживать и поощрять, и мы будем это делать», — объявил глава Тульской области.