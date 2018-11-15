«Это наша опора»: Дюмин рассказал о волонтерском движении Тульской области

Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал о волонтерском движении региона.

Во время ежегодного послания к депутатам областной Думы и жителям региона Дюмин напомнил, что президент России объявил 2018-й Годом добровольца.

«Волонтерские движения — это наша опора», — констатировал губернатор.

Глава области отметил, что в регионе насчитываются десятки тысяч добровольцев, действуют 165 волонтерских организаций. Он уточнил, что они занимаются решением самых разных проблем — решают экологические и культурные задачи, создают кибердружины, которые отслеживают в Сети группы, распространяющие наркотики и сообщества, которые призывают к суицидам.

Только за этот год порядка 100 тысяч туляков сотрудничали с некоммерческими организациями. Дюмин напомнил и о запуске работы волонтеров-спасателей.

«Они реально спасают человеческие жизни», — объявил он.

Губернатор также отметил, что его радует тот факт, что большинство волонтеров — молодежь.