Земфира не уклоняется: судебные приставы прояснили ситуацию с долгами певицы

Москва, 15 ноября. Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве специально для Федерального агентства новостей прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о непогашенных долгах за услуги ЖКХ певицы Земфиры Рамазановой.

Некоторые журналисты сообщали также о неуплате артисткой штрафов за некорректную парковку.

«29 октября 2018 года в межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов №3 УФССП России по Москве возбуждены исполнительные производства в отношении Земфиры Талгатовны Рамазановой о взыскании с нее административных штрафов на общую сумму 11 тысяч рублей», — подтвердили в ведомстве сообщения СМИ.

Однако информацию о том, будто взысканные с певицы по решению суда суммы до сих пор не оплачены, в УФССП по Москве опровергли.

«Земфира Талгатовна не уклоняется от исполнения судебных актов. 14 ноября 2018 г. в отдел судебных приставов предоставлена информация об оплате задолженности в полном объеме. При поступлении денежных средств на счет взыскателя исполнительные производства будут окончены фактическим исполнением», — прояснили ситуацию в УФССП.

Ранее СМИ сообщали о том, что московские судебные приставы разыскивают Земфиру из-за долгов по коммунальным платежам. По сообщениям журналистов, артистка накопила долги по жилищно-коммунальным платежам за свою двухкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной в московском районе Хамовники.

По данным прессы, суд обязал Земфиру погасить задолженность по квартплате еще два года назад.