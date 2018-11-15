Лободу застукали на тайном свидании с Линдеманном в Германии

Москва, 15 ноября. Очевидцы рассказали о тайном свидании певицы Светланы Лободы с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном в Берлине.

В Германии, где она дала несколько концертов, папарацци буквально по пятам ходили за украинской исполнительницей, которой даже пришлось изменить внешность. Однако конспирация не помогла ей остаться незамеченной на встрече с Линдеманном.

В концертном зале, где проходило выступление Лободы, звезда появилась вместе с фронтменом легендарной немецкой группы. Выступление Линдеманн смотрел из VIP-ложи, пытаясь скрыться от любопытствующих. Покинула здание пара также вместе, но куда она направилась, очевидцы выяснить не смогли, пишут Dni.ru. Позже Лобода опубликовала пост в Instagram, поблагодарив своего возлюбленного.

Напомним, в конце октября Лободе удалили камень из почек. Как сообщал телеканал «360», Линдеманн, который считается отцом младшей дочери Лободы Тильды, приехал на выписку певицы из Боткинской больницы.