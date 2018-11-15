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Дюмин назвал главную задачу власти Тульской области

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Дюмин назвал главную задачу власти Тульской области

Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил о программе социально-экономического развития и заявил, что главная задача заключается в улучшении условий жизни граждан.

В четверг, 15 ноября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин огласил ежегодное послание к депутатам областной Думы и правительству, подчеркнув особую важность выполнения программы социально-экономического развития региона, которая направлена на улучшение качества жизни граждан.

Кроме этого, он отметил, что необходимо направить все силы на повышение эффективности работы правительства, поэтому важно решать злободневные вопросы и проблемы.

Автор: Ксения Пудовкина
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