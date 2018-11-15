Тусовка растерянных евробюрократов: Милонов раскритиковал Европу за отказ от диалога с Россией
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко призвал выработать жизнеспособную стратегию сотрудничества между Европой и Россией.
«Чем дольше будет продолжаться стагнация в наших отношениях, тем сложнее нам будет вернуться на путь сотрудничества. Для того чтобы идти вперед, а не откатываться назад, России и Европейскому союзу требуется жизнеспособная стратегия сотрудничества, которая учитывала бы нашу ответственность за будущее нашего общего европейского дома», — сказал Грушко.
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что европейские политики могут позволить себе не пытаться выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Он также раскритиковал Европу за отказ от диалога с Россией.
«К сожалению, мы видим, что большинство вопросов, связанных с глобальными экономическими соглашениями, Европа делегировала Соединенным Штатам.
Это происходит даже при том, что один раз страны [ЕС] уже отказались от собственного суверенитета, делегировав все Брюсселю. А Брюссель что? Да, это набор еврочиновников, некая организация, но не более чем тусовка растерянных евробюрократов», — говорит парламентарий.
По его словам, реальный коэффициент полезного действия европейских чиновников достаточно невысок. Кроме того, политик подчеркнул, что ЕС находится под давлением Вашингтона.
«Они не являются реальным мозговым центром, который готов амбициозно «править миром», как Америка.
Собственные связи Евросоюза деградировали. Благодаря давлению Соединенных Штатов внешнеполитическое ведомство Евросоюза фактически работает службой обеспечения интересов Госдепартамента США, — заключил Виталий Милонов и подытожил: — К сожалению, Евросоюз страдает некоей политической шизофренией, поскольку с его стороны звучат противоречащие друг другу заявления.
Увы, сейчас те политики, которые есть в Евросоюзе, в большинстве своем крайне лицемерны, и серьезного потепления [в отношениях между Российской Федерацией и Европой] не приходится».