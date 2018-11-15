Тусовка растерянных евробюрократов: Милонов раскритиковал Европу за отказ от диалога с Россией

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко призвал выработать жизнеспособную стратегию сотрудничества между Европой и Россией.

«Чем дольше будет продолжаться стагнация в наших отношениях, тем сложнее нам будет вернуться на путь сотрудничества. Для того чтобы идти вперед, а не откатываться назад, России и Европейскому союзу требуется жизнеспособная стратегия сотрудничества, которая учитывала бы нашу ответственность за будущее нашего общего европейского дома», — сказал Грушко.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что европейские политики могут позволить себе не пытаться выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Он также раскритиковал Европу за отказ от диалога с Россией.

«К сожалению, мы видим, что большинство вопросов, связанных с глобальными экономическими соглашениями, Европа делегировала Соединенным Штатам. Это происходит даже при том, что один раз страны [ЕС] уже отказались от собственного суверенитета, делегировав все Брюсселю. А Брюссель что? Да, это набор еврочиновников, некая организация, но не более чем тусовка растерянных евробюрократов», — говорит парламентарий.

По его словам, реальный коэффициент полезного действия европейских чиновников достаточно невысок. Кроме того, политик подчеркнул, что ЕС находится под давлением Вашингтона.