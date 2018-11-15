Сирия: корреспондент ФАН побывал на встрече Валида Муаллема и помощника МИД Ирана

Дамаск, 15 ноября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем принял делегацию из Ирана под руководством помощника главы МИД Ирана Хусейна Джабери Ансари, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в сирийской республике.

В ходе встречи поднимались вопросы развития сотрудничества и укрепления стратегических отношений между братскими странами. Представители дипломатических ведомств САР и Ирана также обсудили последние политические события, произошедшие в сирийской республике. Кроме того, Муаллем и Ансари затронули важные темы Астанинского процесса и формирования конституционной комиссии Сирийской Арабской Республики.

В частности, диалог коснулся этапов, которые осуществлялись в ходе борьбы с террористическими группировками, и усилий, которые предпринимались для продвижения политического урегулирования ситуации в стране.

В распоряжении нашего корреспондента появилось видео с мероприятия:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о встрече президента Сирии Башара Асада с помощником главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари. Стороны обсуждали вопросы сирийского урегулирования.

В рамках встречи сирийская и иранская стороны пришли к общему мнению, что руководство США и других западных государств, поддерживающих боевиков, пытается препятствовать процессу мирного решения ситуации в сирийской республике. Своими действиями лидеры третьих стран пытаются добиться того, чего не могли достичь в годы войны.

На встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в сентябре Асад сошелся на необходимости развивать сотрудничество в различных сферах, в том числе в сфере экономической. Иранские компании приняли полноценное участие в восстановление разрушенной инфраструктуры САР. Асад и Зариф также затронули вопросы возвращения беженцев и двустороннего сотрудничества.