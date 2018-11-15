В Томской области задержаны пособники террористов ИГИЛ | 15 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ФСБ задержало пособников террористов ИГИЛ в Томской области В Томске сотрудники ФСБ захватили группы лиц, которые собирали денежные средства для запрещенной в России организации «Исламское государство». Силовики задержали двух женщин рядом с припаркованным автомобилем. В квартире, где находились пособники террористов, обнаружили религиозно-пропагандистскую литературу, символику, а также флаг запрещенной организации. Задержанных заключили под стражу, им предъявлено обвинение в финансировании терроризма.

Путин и Абэ договорились укрепить сотрудничество по линии Минобороны Россия и Япония решили не ограничиваться одним только подписанием мирного договора. Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились укрепить сотрудничество по линии оборонных ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга. Он добавил, что также была достигнута договоренность о развитии взаимодействия в области реагирования на нетрадиционные угрозы в сфере безопасности. Напомним, сейчас президент России находится в Сингапуре, где проходит саммит АСЕАН.

В Брюсселе назвали дату экстренного саммита ЕС по Brexit 27 стран Евросоюза будут изучать опубликованный Еврокомиссией проект договора по Brexit, в котором без малого 600 страниц. Экстренный саммит Евросоюза по выходу Великобритании состоится 25 ноября, на котором представители государств поделятся оценками этого меморандума, сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Он выразил надежду, что комментариев не будет много. Действительно, ведь палата лордов парламента Великобритании окончательно утвердила вариант законопроекта о выходе страны из ЕС.