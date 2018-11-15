В Томской области задержаны пособники террористов ИГИЛ | 15 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ФСБ задержало пособников террористов ИГИЛ в Томской области
В Томске сотрудники ФСБ захватили группы лиц, которые собирали денежные средства для запрещенной в России организации «Исламское государство». Силовики задержали двух женщин рядом с припаркованным автомобилем. В квартире, где находились пособники террористов, обнаружили религиозно-пропагандистскую литературу, символику, а также флаг запрещенной организации. Задержанных заключили под стражу, им предъявлено обвинение в финансировании терроризма.
Путин и Абэ договорились укрепить сотрудничество по линии Минобороны
Россия и Япония решили не ограничиваться одним только подписанием мирного договора. Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились укрепить сотрудничество по линии оборонных ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга. Он добавил, что также была достигнута договоренность о развитии взаимодействия в области реагирования на нетрадиционные угрозы в сфере безопасности. Напомним, сейчас президент России находится в Сингапуре, где проходит саммит АСЕАН.
В Брюсселе назвали дату экстренного саммита ЕС по Brexit
27 стран Евросоюза будут изучать опубликованный Еврокомиссией проект договора по Brexit, в котором без малого 600 страниц. Экстренный саммит Евросоюза по выходу Великобритании состоится 25 ноября, на котором представители государств поделятся оценками этого меморандума, сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Он выразил надежду, что комментариев не будет много. Действительно, ведь палата лордов парламента Великобритании окончательно утвердила вариант законопроекта о выходе страны из ЕС.
Известно, когда начнут действовать льготы для предпенсионеров в России
С 2019 года в России начнется переходный этап пенсионного возраста. В ПФР отметили, смягчить переход смогут различные льготы и меры соцподдержки. Например, в 2024 году пенсионный возраст вырастет на три года, и правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться россиянки в возрасте 53 лет и россияне в 58 лет. А поскольку у некоторых пенсионный возраст с 2019 года не изменится, льготы перед выходом на пенсию им все равно будут предоставлены. Исключение составят налоговые льготы. Для их получения нужно достичь границ нынешнего пенсионного возраста.