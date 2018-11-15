Дюмин рассказал о решении жилищных вопросов в Тульской области

Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил о сокращении числа жалоб населения по жилищным вопросам и вопросам, связанным с благоустройством региона. Об этом он сообщил во время ежегодного послания к депутатам областной Думы.

По данным губернатора, за год вдвое уменьшилось количество обращений жителей Тульской области по жилищным вопросам. При этом он отметил, что проблема предоставления жилья детям-сиротам была и остается острой в регионе.

В этом году им было предоставлено 416 квартир. Власти области заложили на эти цели 670 миллионов рублей. Такие же планы сохраняются и на 2019 год. Дюмин выразил надежду, что за ближайшие пять-шесть лет образовавшаяся очередность будет закрыта, и власти смогут перейти к предоставлению жилья детям-сиротам в плановом порядке.

Губернатор обратил внимание и на сокращение числа жалоб граждан по вопросам, связанным с благоустройством городской среды и сельских территорий. Он отметил, что был достигнут существенный прогресс в уборке мусора, однако «вопросов по этой теме остается достаточно много».

Дюмин подчеркнул, что власти увеличат объем средств, направленных на работу по ликвидации ТКО. В Тульской области будут построены новые объекты по переработке отходов, которые будут работать по современным технологиям.