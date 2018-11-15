Обзор деятельности «Фонда Карнеги»

Название:

Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace).

Дата и инициатива основания:

Основан в 1910 году американским бизнесменом Эндрю Карнеги как аналитический центр, продвигающий идеи мирного сосуществования государств.

Подчинение:

Будучи формально некоммерческой и негосударственной организацией, Фонд возглавлялся и возглавляется высокопоставленными чиновниками США. Глава с 2015 года – Уильям Бёрнс, бывший посол США в России и заместитель госсекретаря США. Глава Московского центра Карнеги с 2008 года – Дмитрий Тренин.

Декларируемые цели:

Исследовательская и аналитическая деятельность ради дела борьбы за мир во всём мире.

Сотрудничество в США и мире:

- Институт Карнеги;

- Университет Карнеги-Меллон;

- Фонд Карнеги по улучшению преподавания;

- Центр глобальной политики Карнеги (Пекин);

- Ближневосточный центр Карнеги (Бейрут);

- Европейский центр Карнеги (Брюссель);

- Центр Карнеги – Индия (Нью-Дели).

Сотрудничество в России:

- Московский центр Карнеги - с 1994 года;

- Университет Иннополис (Татарстан) – сотрудничество с Университетом Карнеги-Меллон;

- журнал Pro et Contra (выходил до 2014 года)

Подрывная деятельность:

- Московский центр Карнеги последовательно и агрессивно ретранслирует в Россию политические, ценностные и идеологические позиции истеблишмента США, добиваясь принятия российским общественным мнением и экспертным сообществом этих ценностей в качестве мировоззренческих и политических ориентиров.

- МЦК является центром разработки, координации, сбора и анализа информации о внутреннем состоянии России, ее внешней и оборонной политике.

- Московский центр Карнеги реализует программные установки Государственного департамента США. МЦК является ретранслятором политических позиций Вашингтона на российскую аудиторию.

- Легитимизация и обеление ваххабизма, с которым нужно «налаживать диалог» и «оставить его в покое».

- Обвинение России в военных преступлениях во время Второй Мировой войны. Ревизионизм.

- Тесные связи с российской оппозицией, видные члены которой (Немцов, Рыжков, Ясин, Познер и пр.) входили в наблюдательный совет МЦК.

- Функционирование на деньги ЦРУ, Фонда Сороса , Фонда Макартуров и т.п.

- Финансирование новой версии «советологии» - агрессивно-прикладного изучения России с деструктивными намерениями.

На данный момент Фонд Карнеги продолжает свою деятельность на территории РФ и не входит в число иностранных агентов или нежелательных организаций.