Обзор деятельности «Фонда Карнеги»
Название:
Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace).
Дата и инициатива основания:
Основан в 1910 году американским бизнесменом Эндрю Карнеги как аналитический центр, продвигающий идеи мирного сосуществования государств.
Подчинение:
Будучи формально некоммерческой и негосударственной организацией, Фонд возглавлялся и возглавляется высокопоставленными чиновниками США. Глава с 2015 года – Уильям Бёрнс, бывший посол США в России и заместитель госсекретаря США. Глава Московского центра Карнеги с 2008 года – Дмитрий Тренин.
Декларируемые цели:
Исследовательская и аналитическая деятельность ради дела борьбы за мир во всём мире.
Сотрудничество в США и мире:
- Институт Карнеги;
- Университет Карнеги-Меллон;
- Фонд Карнеги по улучшению преподавания;
- Центр глобальной политики Карнеги (Пекин);
- Ближневосточный центр Карнеги (Бейрут);
- Европейский центр Карнеги (Брюссель);
- Центр Карнеги – Индия (Нью-Дели).
Сотрудничество в России:
- Московский центр Карнеги - с 1994 года;
- Университет Иннополис (Татарстан) – сотрудничество с Университетом Карнеги-Меллон;
- журнал Pro et Contra (выходил до 2014 года)
Подрывная деятельность:
- Московский центр Карнеги последовательно и агрессивно ретранслирует в Россию политические, ценностные и идеологические позиции истеблишмента США, добиваясь принятия российским общественным мнением и экспертным сообществом этих ценностей в качестве мировоззренческих и политических ориентиров.
- МЦК является центром разработки, координации, сбора и анализа информации о внутреннем состоянии России, ее внешней и оборонной политике.
- Московский центр Карнеги реализует программные установки Государственного департамента США. МЦК является ретранслятором политических позиций Вашингтона на российскую аудиторию.
- Легитимизация и обеление ваххабизма, с которым нужно «налаживать диалог» и «оставить его в покое».
- Обвинение России в военных преступлениях во время Второй Мировой войны. Ревизионизм.
- Тесные связи с российской оппозицией, видные члены которой (Немцов, Рыжков, Ясин, Познер и пр.) входили в наблюдательный совет МЦК.
- Функционирование на деньги ЦРУ, Фонда Сороса , Фонда Макартуров и т.п.
- Финансирование новой версии «советологии» - агрессивно-прикладного изучения России с деструктивными намерениями.
На данный момент Фонд Карнеги продолжает свою деятельность на территории РФ и не входит в число иностранных агентов или нежелательных организаций.