Песков отреагировал на сообщения о Путине и металлоискателе в Сингапуре

Москва, 15 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Сингапуре, якобы проходил в здание торгово-выставочного центра Suntec через металлодетектор.

«Нет, это не так», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в связи с повышенными мерами безопасности через рамку металлоискателя попросили пройти президента РФ Владимира Путина.

В действительности, все высокие гости торгово-выставочного центра Suntec проходили через обычный турникет с камерой.