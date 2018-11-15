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Песков отреагировал на сообщения о Путине и металлоискателе в Сингапуре

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Песков отреагировал на сообщения о Путине и металлоискателе в Сингапуре

Москва, 15 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Сингапуре, якобы проходил в здание торгово-выставочного центра Suntec через металлодетектор.

«Нет, это не так», — сказал пресс-секретарь российского лидера. 

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в связи с повышенными мерами безопасности через рамку металлоискателя попросили пройти президента РФ Владимира Путина.

В действительности, все высокие гости торгово-выставочного центра Suntec проходили через обычный турникет с камерой.  

Песков отреагировал на сообщения о Путине и металлоискателе в Сингапуре

Автор: Федор Веснин
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