Госдума одобрила в I чтении частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ

Государственная дума в первом чтении одобрила президентские законопроекты, направленные на смягчение уголовного законодательства, а именно 282-й статьи и так называемого «наказания за лайки и репосты», сообщает Федеральное агентство новостей. Вместо уголовного наказания за публикацию, которая привлечет внимание правоохранительных органов, к человеку будет применяться штраф.

В Думе уточнили, что ранее вынесенные приговоры также будут пересмотрены согласно поправкам к закону.

«Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, оно совершенствуется, в том числе исходя из его правоприменительной практики. Принятие этих поправок — пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что «вокруг данной нормы уголовного законодательства и ее правоприменения в обществе возникла дискуссия».

«Высказывались различные инициативы. Глава государства предложил вариант решения вопроса, который сегодня поддержали все политические фракции Госдумы», — подчеркнул Вячеслав Володин.

За изменения несовершенного законодательства в Госдуме особенно активно выступают депутаты от Алтайского края — там в этом году рассматриваются сразу четыре дела о репостах: жителей края обвиняют за мемы с Джоном Сноу, фотоколлаж с патриархом Кириллом, шутки про религию и темнокожих. Депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев в июле 2018 года внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в Интернете.

«Наблюдаемая тенденция вызывает тревогу, поскольку может говорить о нарастании диссонанса между обществом и государством, а также об увеличении карательного уклона правоохранительной системы по отношению к гражданам, активно выражающим свою гражданскую, подчас патриотическую позицию», — писали авторы идеи декриминализации в сопроводительной записке к законопроекту.

Основные претензии у депутатов были к объективному определению степени опасности для общества от репоста россиянина; к законодательной неопределенности уголовно-правового запрета и к субъективной экспертизе, которая ложится в основу приговоров российских судов.

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным Сергею Шаргунову предложили задать свой вопрос о декриминализации 282-й статьи. Президент согласился с депутатом в том, что такие случаи не надо доводить до «абсурда и маразма», а после поручил разобраться и уточнить статью закона.

«На стадии подготовки этого поручения я вклинился со своими бумагами: мне удалось добиться того, чтобы нужная и достоверная информация оказалась у президента. Он все изучил и внес этот законопроект, в который никто не верил», — сообщил ФАН Сергей Шаргунов.

В конце сентября Верховный суд Российской Федерации вынес свои рекомендации российским судам и разъяснил, как вести судебные процессы на тему репостов в социальных сетях.

В начале октября Владимир Путин лично внес законопроект об изменениях в статью УК об экстремизме и предложил исключить случаи, когда за публикацию в Интернете человек мог получить реальный уголовный срок. Если это произошло впервые, то в качестве наказания будет штраф — именно такое изменение одобрили в первом чтении в Госдуме.

Уголовное наказание предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. За первое нарушение будет грозить административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам — штраф от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Для этого КоАП дополняется новой статьей.

«Я считаю, это очень важное завоевание, но дальше надо будет отслеживать правоприменительную практику, — прокомментировал ФАН Сергей Шаргунов инициативу президента. — Много людей до сих пор под прессингом, многие до сих пор сидят. Да, теперь станет легче дышать. Потенциально десятки миллионов людей освобождены от этого дамоклова меча, от страха выражать свое мнение. Множество дел закрывается сейчас каждый день — для меня это большая радость и облегчение. Но представьте, какое недовольство это вызывает у некоторых непубличных сил, которые делают все для того, чтобы стращать. У них главный аргумент какой был: много сажают, значит, есть проблема и надо сажать еще больше».

На обсуждении поправок на площадке Госдумы Сергей Шаргунов предложил объявить широкомасштабную амнистию для тех, кто обвинен по статье «Экстремизм».

«Смешно в один список включать блогеров и тех, кто реально убивает людей. Не кажется ли вам, что само понятие экстремизма оказывается расплывчатым, что под это можно подогнать все что угодно и сама статья может оказаться поводом для сведения счетов?» — спросил депутат у коллег.

Число осужденных по 282-й статье УК РФ росло в последние годы: по статистике, которую озвучили сегодня в Госдуме, в 2012 году по статье 282 УК РФ осудили 149 человек, в 2012 году — 187 человек, в 2013-м — 280, в 2014-м — 357 интернет-пользователей, в 2015-м — 483 человек, в 2016-м — 540 и в 2017-м — 604 человека. С 2014 по 2016 год российские суды не вынесли по этим делам ни одного оправдательного приговора.

Со смягчением уголовного законодательства должен снизиться и градус абсурда в делах о «лайках и репостах», о котором говорил президент. Ранее ФАН подробно писало о спорных случаях по 282-й в российских судах.