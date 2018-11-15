Путин призвал Европу помочь народу Сирии, чтобы не допустить нового наплыва мигрантов

Сингапур, 15 ноября. Президент России Владимир Путин призвал Европу покончить с фобиями и оказать помощь сирийскому народу. По словам российского лидера, это поможет европейским государствам не допустить нового наплыва мигрантов.

«Если мировое сообщество, прежде всего Европа, не хочет нового наплыва мигрантов, она должна подумать, избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур.

Он обратил внимание, что Европе следует вне зависимости от политических пристрастий помочь политическому урегулированию в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Силы террористов ИГ1 (запрещенная в РФ организация) на территории САР были разгромлены при содействии российских военных. В настоящее время наиболее остро стоит вопрос политического урегулирования в стране, а также возвращения беженцев в свои дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.