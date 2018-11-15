Киев готовил около 20 терактов накануне выборов в ДНР

Москва, 15 ноября. Киев готовил около 20 терактов в преддверии выборов главы ДНР — с 5 по 12 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Во время подготовки к выборам местные спецслужбы обнаружили и обезвредили 19 заложенных взрывных устройств.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. Ранее новый глава ДНР Денис Пушилин, который одержал победу на выборах, набрав 60,86% голосов избирателей, заявил, что Запад предпринимал попытки сорвать голосование, однако они ее увенчались успехом. По его мнению, Украина оказалась в растерянности из-за высокой явки и не пойдет на эскалацию конфликта в ближайшее время.

По данным разведки ДНР, за неделю до выборов Украина готовила серию провокаций с использованием макетов новейших российских вооружений, чтобы обвинить Россию в помощи республикам.