Путин призвал найти оптимальную цену нефть для производителей и потребителей

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что современному миру нужна оптимальная стоимость нефти для производителей и потребителей.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита. По словам главы государства, производителям и потребителям нужна оптимальная цена на «черное золото». При этом он подчеркнул, что Россию устраивает стоимость нефти на уровне 70 долларов за баррель.

Ранее Путин также заявил, что РФ вполне устроит 65-75 долларов за баррель нефти. По словам главы РФ, его американский коллега Дональд Трамп «отчасти прав в своих оценках по цене на нефть». Российские предприятия «устроило бы 65-75 долларов за баррель», подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание, что на сегодняшний день рынок нефти сбалансирован, а текущий рост цен связан с ожиданием решения по Ирану и снижением добычи в ряде государств, в том числе в Венесуэле и Северной Африке.