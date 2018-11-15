Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Россию вполне устраивает текущая цена на нефть — Путин

126
0 Оставить комментарий

Россию вполне устраивает текущая цена на нефть — Путин

Сингапур, 15 ноября. Текущая цена нефть вполне устраивает Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре. Сейчас цены на энергоресурс составляют около 70 долларов за баррель.

По его словам, необходима такая оптимальная цена нефть, которая бы устраивала и производителей, и потребителей.

«Вот, то что есть сейчас, то, что было совсем недавно — где-то в районе 70 долларов, нас вполне устраивает», — сказал Владимир Путин.

Напомним, президент РФ находится с трехдневным визитом в Сингапуре в рамках Восточноазиатского саммита.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.