Сингапур, 15 ноября. Текущая цена нефть вполне устраивает Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре. Сейчас цены на энергоресурс составляют около 70 долларов за баррель.

По его словам, необходима такая оптимальная цена нефть, которая бы устраивала и производителей, и потребителей.

«Вот, то что есть сейчас, то, что было совсем недавно — где-то в районе 70 долларов, нас вполне устраивает», — сказал Владимир Путин.

Напомним, президент РФ находится с трехдневным визитом в Сингапуре в рамках Восточноазиатского саммита.