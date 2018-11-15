Сирия как туристический центр региона: смогут ли курорты и достопримечательности восстановить экономику САР

На туристических сайтах до сих пор можно найти старые отзывы об отдыхе в Сирии. До начала конфликта, чтобы увидеть достопримечательности Дамаска, Хомса, Латакии, люди со всего мира ездили с арабскую республику. Сможет ли Сирия снова стать туристическим центром региона — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

После того, как сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС РФ удалось разгромить «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ) и вернуть под контроль официального Дамаска большую часть территории Сирийской Арабской Республики, вопрос восстановления сирийской экономики стал особенно актуальным. Несмотря на то, что основу экономики страны до войны составляла нефтегазовая промышленность, туризм также может поспособствовать возвращению Сирии к нормальной жизни.

Так, по словам министра туризма САР Башра Язиджи, ожидается, что в 2019-м году арабскую республику посетят около двух миллионов туристов. При этом прибыль от туризма уже в этом году составила два с половиной миллиарда сирийских лир, что примерно равняется 5,7 миллиона долларов. Туристы посещали Сирию и в 2017-м году. Тогда общее число людей, приехавших в страну, составило 1,3 миллиона человек, 200 тысяч из которых — прибыли для ознакомления с религиозными объектами. По информации озвученной министром туризма, доход в государственную казну Сирии с одного туриста равняется доходу от «десяти баррелей нефти».

Кроме этого, в настоящее время сирийское правительство планирует развивать медицинский туризм, делая акцент на специальных курортах.

Напомним, что корреспондентам Федерального агентства новостей (ФАН), работавшим в Сирии, удалось посетить многие достопримечательности и туристические зоны этой страны, среди которых были и замок крестоносцев Крак де-Шевалье, и древняя мечеть Омейядов, и христианские святыне в Маалюле, и, конечно же, античная Пальмира.

Репортажи из этих мест показывают весь тот колоссальный туристический потенциал восстанавливающейся после вооруженного конфликта Сирийской Арабской Республики.

Особенно на фоне динамичного перехода страны от состояния войны в плоскость политического урегулирования. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. По мнению нашего собеседника, положительные изменения, которые сейчас можно наблюдать в Сирии, — это, прежде всего, заслуга Российской Федерации и других стран-гарантов — Ирана и Турции.

«Когда для официального Дамаска и законно избранного президента Башара Асада сложилась критическая ситуация, когда террористы находились практически на подступах к столице, только Россия смогла остановить процесс разрушения сирийской государственности и переломить ход событий. Совместно с правительственными войсками ей удалось уничтожить самую могущественную террористическую организацию в мире — «Исламское государство». Россия и сегодня продолжает делать все возможное, чтобы переход от военного конфликта в плоскость экономического развития страны шел оптимально и безболезненно», — рассказал эксперт.

Эксперт подчеркнул, что Сирия до начала гражданской войны в 2011-м году была туристическим государством, куда с большим удовольствием ехали люди отдыхать, лечиться и смотреть достопримечательности.

«Сейчас, как мы видим, поток туристов не ослабевает. В 2017-м году было более миллиона, в 2018-м году ожидается около двух. В основном это религиозный туризм, который должен стать основой развития, восстановления и расширения туристической сферы в целом, которая содержала бы в себе и оздоровительные элементы. То есть строительство всевозможных пансионатов, отелей, в которых можно было бы получить соответствующие формы медицинского обслуживания. Я уверен, что туризм будет весьма эффективен в процессе восстановления сирийской экономики», — считает Андрей Кошкин.

Однако он также отмечает, что должен быть обеспечен соответствующий уровень безопасности. Все-таки значительную часть территории Сирии контролируют правительственные войска, а все, что связано с боевиками, пока успешно заперто в Идлибе с помощью демилитаризованной зоны.

«Турция делает все возможное, чтобы решить эту проблему относительно успешно. Кроме этого, правительственные войска доказали, что они в состоянии решать сложнейшие задачи ведения боевых действий против очень хорошо вооруженных боевиков, так что они в состоянии обеспечить безопасность на территории Латакии, Дамаска и других курортных и туристических зон», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.