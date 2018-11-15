Путин надеется, что новое руководство Украины будет исполнять минские соглашения

Сингапур, 15 ноября. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новый глава Украины, который сменит на посту Петра Порошенко, будет настроен на выполнение минских соглашений.

«Надеюсь, что тот, кто сменит Порошенко у власти в Киеве, не повторит настрой нынешнего руководства на неисполнение минских соглашений», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что разрешить конфликт в Донбассе можно только мирным путем. Он подчеркнул, что Москва готова работать с любым новым руководством Украины, чтобы помочь урегулировать ситуацию в зоне конфликта.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР, не признав государственного переворота на Украине, объявили о своей независимости. За годы конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня. Однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что при действующая украинская власть вряд ли сможет разрешить проблему Донбасса.