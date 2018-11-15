Путин не планирует встречи с Нетаньяху в ближайшее время

Сингапур, 15 ноября. Встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не планируются в ближайшее время, сообщил глава российского государства в Сингапуре.

У российского лидера поинтересовались, планируется ли проведение полноформатной встречи Путина и израильского премьера в ближайшее время.

«Мы не планировали пока… Конкретные сроки возможной двусторонней встречи не обговаривались», — ответил глава государства.

По словам Путина, во время короткого общения «на ногах» в Париже он поговорил с Нетаньяху о трагедии с российским самолетом Ил-20, которая случалась в сентябре в Сирии. Путин добавил, что Тель-Авив по-прежнему не считает себя виновным в трагедии с Ил-20.

«Мы, разумеется, говорили и об этом, и о некоторых других вопросах, связанных с двусторонними отношениями, ситуацией в регионе в целом и в Сирии, в частности», — сказал Путин.

Напомним, поздно ночью 17 сентября российский самолет Ил-20, который возвращался на авиабазу «Хмеймим», исчез с радаров. В это же время Израиль начал атаковать сирийские позиции на территории провинции Латакия. По данным министерства обороны России, израильские истребители, прикрывшись российским самолетом, подставили его под удар ПВО Сирии. В результате трагедии погибли 15 российских военнослужащих. Москва считает, что ответственен за трагедию с Ил-20 Израиль, Тель-Авив свою вину не признает.

По информации оборонного ведомства России, Тель-Авив уведомил российскую сторону об авиаударе за минуту до его начала, при этом введя в заблуждение касательно района удара и не сообщив о местонахождении израильских самолетов.