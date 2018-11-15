Ветераны люфтваффе порадовались бы: в РФ высмеяли попавшие на страницы французских СМИ ВВС Украины

На Украине появился повод для радости — французское издание Airpower, которое специализируется на авиации, посвятило последний номер «возрождению» украинских военно-воздушных сил. Об этом рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Facebook, добавив, что этой теме отведено аж целых восемь разворотов! Подробнее об украинском достижении — в материале Федерального агентства новостей.

«Это первая подробная публикация такого рода во французской профессиональной прессе», — отметил Кулеба.

По словам Кулебы, в материале содержатся не только красивые фотографии украинских самолетов. В статье говорится о военном противостоянии на территории Донбасса и необходимости украинских ВВС.

Стыдный подвиг

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ФАН сообщение Кулебы.

«Можно искренне порадоваться за Украину, за ее военную авиацию и лично за гражданина Украины Дмитрия Кулебу. На данный момент все они совершили серьезнейший информационный прорыв. Наконец-то французские читатели (в основном — это специалисты оборонного сектора, предприятий ВПК, конструкторских бюро, а также профессионально занимающиеся военной авиацией аналитики и журналисты) узнают, что есть на свете такая держава, называющая себя Украиной.

Узнают, что у этой державы есть даже военные самолеты, которые летают, несмотря на потерю Крыма и военные поражения украинских солдат от ополченцев Новороссии! В общем, как минимум одно достижение украинских военных налицо: о них таки написали в самом Париже», — пояснил Владимир Соловейчик.

Безусловно, заметил политолог, восьмистраничный текст — это очень много, особенно учитывая проявившуюся в ходе так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе реальную боеспособность украинских летунов. Одно дело — бомбить мирные города и села, воевать с воздуха с мирным населением, почти наверняка зная, что тебе не ответят ничем, кроме проклятий. Другое дело — реальные боевые действия со стороной, самолеты и ракеты которой могут сразу подбить самолёт «горе-летуна» с последующим приземлением на враждебной территории и ответом за бомбежки мирных городов и сел в соответствующем трибунале.

«Похоже, первое украинским воякам нравится куда больше по понятным причинам. Правда, есть опасения, что такого рода «стыдным подвигам» и их красочному описанию не нашлось места на восьми полосах французского журнала. Что для украинского воителя радость, то для французского общественного мнения — военное преступление.