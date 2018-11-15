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Путин рассказал, что обсуждал с Трампом в Париже цены на нефть

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Путин рассказал, что обсуждал с Трампом в Париже цены на нефть

Сингапур, 15 ноября. Российский президент Владимир Путин заявил, что обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом цены на нефть в Париже.

По словам Путина, во время короткого разговора он обсудил с Трампом цены на нефть.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как прошла встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Париже.

«Один раз кратко обменялся парой слов с Трампом. Стороны отметили, что им есть, о чем поговорить», — подчеркнул Песков.

По его словам, Путин и Трамп договорились пообщаться на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.

Автор: Денис Коробейников
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